придумай правило и заполни рамки Пользуясь ими ,составь выражение,значение которых равны 50 числа 6 12 18 24

Математика
придумай правило и заполни рамки Пользуясь ими ,составь выражение,значение которых равны 50 числа 6 12 18 24
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6      12       18      24 6*1   6*2     6*3     6*4     5         10            15           20 5*1     5*2          5*3          5*4   5+10+15+20=50
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