придумай правило и заполни рамки Пользуясь ими ,составь выражение,значение которых равны 50 числа 6 12 18 24

Математика

придумай правило и заполни рамки Пользуясь ими ,составь выражение,значение которых равны 50 числа 6 12 18 24

Автор: Гость