придумай правило и заполни рамки Пользуясь ими ,составь выражение,значение которых равны 50 числа 6 12 18 24
Математика
придумай правило и заполни рамки Пользуясь ими ,составь выражение,значение которых равны 50 числа 6 12 18 24
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 12 18 24 6*1 6*2 6*3 6*4 5 10 15 20 5*1 5*2 5*3 5*4 5+10+15+20=50
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