Напишите или нарисуйте пожалуйста графические формулы хлорид марганца гипохлорид магния метастаннат серебра
Химия
Напишите или нарисуйте пожалуйста графические формулы хлорид марганца гипохлорид магния метастаннат серебра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Какая валентность у марганца?Она у него колеблется от 2 до 7. MnCl2 Cl-Mn-Cl MnCl3 Cl | Cl- Mn-Cl 2) Mg(OCl)2 [O] [O] | -Mg-| Cl Cl 3) Ag2SnO3 Ag Ag | | O O \ / Sn || O
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