Напишите или нарисуйте пожалуйста графические формулы хлорид марганца гипохлорид магния метастаннат серебра

Химия
Напишите или нарисуйте пожалуйста графические формулы хлорид марганца гипохлорид магния метастаннат серебра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Какая валентность у марганца?Она у него колеблется от 2 до 7.  MnCl2  Cl-Mn-Cl MnCl3     Cl      | Cl- Mn-Cl 2) Mg(OCl)2 [O]      [O]   | -Mg-|  Cl       Cl 3) Ag2SnO3   Ag     Ag  |        |  O       O   \       /       Sn      ||       O 
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