Напишите или нарисуйте пожалуйста графические формулы хлорид марганца гипохлорид магния метастаннат серебра

Гость: Гость:

1)Какая валентность у марганца?Она у него колеблется от 2 до 7. MnCl2 Cl-Mn-Cl MnCl3 Cl | Cl- Mn-Cl 2) Mg(OCl)2 [O] [O] | -Mg-| Cl Cl 3) Ag2SnO3 Ag Ag | | O O \ / Sn || O