Составить программу в Паскале, которая рисует выкройку платья(размер а задаётся с клавиатуры)
Экономика
Составить программу в Паскале, которая рисует выкройку платья(размер а задаётся с клавиатуры)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение для Pascal ABC uses GraphABC; var a:integer; begin readln(a); moveto(a,1); circle(a+a div 2,1,a div 4); lineto(a+a div 4,1); moveto(a+ (a div 4)*3,1); lineto (2*a,1); lineto(2*a,1+a); lineto (a,1+a); lineto (a,1); moveto (a,1+a); lineto (a-(a div 2),1+2*a); lineto(2*a+a div 2, 1+2*a); lineto(2*a,1+a); end.
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