пагано коли тебе нерозумиють

Гость: Гость:

Розуміння є найголовнішим в нашому житті. Як для дорослої людини, так і для дитини. Для останніх це мабуть більш важливо, адже діти є досить вразливими. Кожне слово стає як допоміжним, так і руйнуючим. Підтримка в слові чи ділі від оточуючих для кожного може стати натхненням на щось творче, а зневага і недовіра легко можуть зруйнувати найпалкіші амбіції! В наш час молодь часто скаржиться, що старше покоління не розуміє їх. А чи намагалися люди нової епохи зазирнути в минуле і зрозуміти моральні цінності того часу? Мабуть, що не кожен... А можливо головним правилом в порозумінні є уміння ставити себе на місце іншого? Я вважаю, що першим кроком до порозуміння є розмова. Щира, відверта... Також вміння знайти підходящі слова для неї. Бути щирим, людяним, жити з любов"ю до оточуючих і завжди прагнути допомогта, а не перечити. Я думаю, що дотримуючись цих правил завжди можна знайти спільну мову з співрозмовником, зазарнути в його душу чи відкрити йому свою! Давайте будемо уважнішими і відкритішими, намагатимемося розуміти оточуючих, рідних, близьких, і тоді ми отримаємо теж у відповідь!