Груз из контейнера можно перевезти на 8 грузовых машинах или на 12 прицепах. Сколько рейсов совершит машина с прицепом, чтобы перевезти груз из 15 контейнеров.
Математика
Груз из контейнера можно перевезти на 8 грузовых машинах или на 12 прицепах. Сколько рейсов совершит машина с прицепом, чтобы перевезти груз из 15 контейнеров.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1/8 - часть груза одного контейнера перевозит машина за один рейс. 1/12 - часть груза одного контейнера перевозит прицеп за один рейс. (1/8) + (1/12) - часть груза одного контейнера перевозит машина с прицепом за один рейс. 15/(1/8 + 1/12) = 15/(5/24) = 15*24/5 = 72. Ответ: 72 рейса совершит машина с прицепом.
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