твір-загадка про маленького слоненятко
Қазақ тiлi
твір-загадка про маленького слоненятко
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нього довгий нic Може вiн дicтати кокос Закусити десятком груш I сам собi влаштувати душ
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