подсчитайте,сколько килограмм разных веществ можно получить из 1 т черноморской воды,если ее соленость 18%?

Українська література
подсчитайте,сколько килограмм разных веществ можно получить из 1 т черноморской воды,если ее соленость 18%?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1т = 1000л 1000*18=18000г.=18кг
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