подсчитайте,сколько килограмм разных веществ можно получить из 1 т черноморской воды,если ее соленость 18%?

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подсчитайте,сколько килограмм разных веществ можно получить из 1 т черноморской воды,если ее соленость 18%?

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