Длинна строницы книги 1 дм.7см. а её ширина 9 см.Вычислить площадь книги. 1) хх*х=(х+х)*х=хх(см.в квадрате) 2)х*х=хх 3)х*х=хх 4)хх+хх=хх где х - однозначное число, хх - многозначное число, обозначения х- пуслые квадраты под чис...
Математика
Длинна строницы книги 1 дм.7см. а её ширина 9 см.Вычислить площадь книги. 1) хх*х=(х+х)*х=хх(см.в квадрате) 2)х*х=хх 3)х*х=хх 4)хх+хх=хх где х - однозначное число, хх - многозначное число, обозначения х- пуслые квадраты под числовые значения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1дм7см=17см=10см+7см 1) 17 * 9 = (10+7) * 9=153 (кв.см) Второй способ: 1) 1*9=9(кв.дм)=90(кв.см) 2) 7*9=63(кв.см) 3) 90 = 63 =153(кв.см) Ответ: площадь книги 153 кв.см
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