Длинна строницы книги 1 дм.7см. а её ширина 9 см.Вычислить площадь книги. 1) хх*х=(х+х)*х=хх(см.в квадрате) 2)х*х=хх 3)х*х=хх 4)хх+хх=хх где х - однозначное число, хх - многозначное число, обозначения х- пуслые квадраты под чис...

Математика

Длинна строницы книги 1 дм.7см. а её ширина 9 см.Вычислить площадь книги. 1) хх*х=(х+х)*х=хх(см.в квадрате) 2)х*х=хх 3)х*х=хх 4)хх+хх=хх где х - однозначное число, хх - многозначное число, обозначения х- пуслые квадраты под числовые значения.

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