ВЫЧИСЛИТЕ: 6,25-3,14= 12-2,14=
Математика
ВЫЧИСЛИТЕ: 6,25-3,14= 12-2,14=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6,25-3,14=3,11 12-2,14=9,86
Гость:
6,25-3,14=3,11 12-2,14=9,86 извините если не правильно :( :( (: (:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
подсчитайте,сколько килограмм разных веществ можно получить из 1 т черноморской воды,если ее соленость 18%?
Математика
Длинна строницы книги 1 дм.7см. а её ширина 9 см.Вычислить площадь книги. 1) хх*х=(х+х)*х=хх(см.в квадрате) 2)х*х=хх 3)х*х=хх 4)хх+хх=хх где х - од...
Алгебра
Қазақ тiлi