составить рассказ о своей комнате
Английский язык
составить рассказ о своей комнате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
In my ideal room,there's a big cofa,big wardrobe,big TV,desk, computer, and chair.Black is my favourite colour.On the desk,there's a computer with a big screen.I like my room.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
помогите решить. Sшара=1. Следуя формуле S=Пrквадрате, где П=3.14 Нужно найти чему равен радиус,диаметр и длина окружности.
Химия
В раствор, содержащий хлороводородную кислоту количеством вещества 0,05 моль, добавили 0,1 моль едкого натра. Рассчитайте массу образовавшегося хло...
Математика
два велосипедиста выехали одновременно с города к базе отдыха. Первый ехал со скоростью 10 км\ч, а второй - 13 км\ч. Через 2 часа второй велосипеди...
Математика