помогите решить. Sшара=1. Следуя формуле S=Пrквадрате, где П=3.14 Нужно найти чему равен радиус,диаметр и длина окружности.

Гость: Гость:

Sшара= 4пR 2 (2- означает "в квадрате") S = 1 1 = 4пR 2 R2 = 1/4п R = корень квадр. из 1/4 п= 1/2 корень из п D=2R=2 * 1/2корень квадратный из п = корень из п p-длина окружности p = 2пR= 2D = 2*(корень из п)