В раствор, содержащий хлороводородную кислоту количеством вещества 0,05 моль, добавили 0,1 моль едкого натра. Рассчитайте массу образовавшегося хлорида натрия. Изменит ли цвет фенолфталеин, если его добавить в получившийся раст...

Гость: Гость:

Задача на избыток и недостаток.Такие задачи нужно решать по тому веществу ,которое взято в недостатке.По условию видно что NaOH взяли в избытке(0,1 моль),а HCl в недостатке(0,05 моль).Значит решаем по HCl 1) Узнаем сколько масса HCl.Формула : v=m/M m=v*M=0,05моль * 36,5г/моль= 1,825 г 1)Напишем уравнение реакции: 1,825 г х г HCl+ NaOH====>NaCl + H2O M=36,5г/моль 58,5г/моль m= 36,5г 58,5г Составляем пропорцию : 1,825/36,5=x/58,5 Выводим x=1,825 *58,5/36,5=2,925 г Ответ:2,925 г.И я думаю что индикатор не поменяет окраску ,так как кислота у нас в избытке.