составить кросворд вживання иншомовніх слів

Қазақ тiлi
составить кросворд вживання иншомовніх слів
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Простий кросворд:                п е Н Н І                1. Англійська дрібна монета  п а Н Н а               2. Молода незаміжня поміщиця, дочка пана м а Н Н а               3.Лишайник степів і пустель,переноситься вітром н о Н Н а               4.Жіноче ім"я. б о Н Н а               5.Вихователька малих дітей у буржуазних сім"ях. д у Р Р а                6.Однорічна культурна рослина, вид сорго. в і Л Л а                 7.Комфортабельний будинок за містом. б і Л Л ь                 8.Проект закону в США та Великобританії. б у Л Л а                9.Папська грамота, послання, скріплене печаттю. м у Л Л а               10.Служитель релігійного культу в мусульман.   Накреслити прямокутник 5 х 10 клітинок і вписати подвоєні приголосні.
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