составить кросворд вживання иншомовніх слів

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Простий кросворд: п е Н Н І 1. Англійська дрібна монета п а Н Н а 2. Молода незаміжня поміщиця, дочка пана м а Н Н а 3.Лишайник степів і пустель,переноситься вітром н о Н Н а 4.Жіноче ім"я. б о Н Н а 5.Вихователька малих дітей у буржуазних сім"ях. д у Р Р а 6.Однорічна культурна рослина, вид сорго. в і Л Л а 7.Комфортабельний будинок за містом. б і Л Л ь 8.Проект закону в США та Великобританії. б у Л Л а 9.Папська грамота, послання, скріплене печаттю. м у Л Л а 10.Служитель релігійного культу в мусульман. Накреслити прямокутник 5 х 10 клітинок і вписати подвоєні приголосні.