Расстояние между городами N и M равно 750 км. Скольким сантиметрам равна длина соответствующего отрезка на карте, сделанной в масштабе 1:3000000?

Математика

Расстояние между городами N и M равно 750 км. Скольким сантиметрам равна длина соответствующего отрезка на карте, сделанной в масштабе 1:3000000?

Автор: Гость