Расстояние между городами N и M равно 750 км. Скольким сантиметрам равна длина соответствующего отрезка на карте, сделанной в масштабе 1:3000000?
Математика
Расстояние между городами N и M равно 750 км. Скольким сантиметрам равна длина соответствующего отрезка на карте, сделанной в масштабе 1:3000000?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
километр переводим в сантиметр =75000000см, теперь делим 75000000на3000000и получаем 25см.
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