мраморная колонна имеет в основание квадрат, периметр которого P=200см. опредилите высоту колонны, если ее обьем V=2400дм кубического
Физика
мраморная колонна имеет в основание квадрат, периметр которого P=200см. опредилите высоту колонны, если ее обьем V=2400дм кубического
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если периметр равен 200 см , значит сторона основания будет равна 50 см Так как 200см/4=50 см Объем находится по формуле V=a*b*c Сторону переводим в дм , 50см = 5 дм a=5дм b=5дм с= ? - высота которую нам надо найти 2400 = 5*5*с 25дм* с = 2400 с = 2400/25 = 96 Ответ 96 дм
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