При давлении 0,8*10/5 па и температ -13 С газ занимает объем 250 см/3.При какой температуре этот газх займет объем 300 см/3,если давление станет равным 1,6*10/5 Па?

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уравнение Менделеева-Клайперона pv=nRT преобразуем nR=pv/T -левая часть не меняется, приравниваем правые части nR=p1 v1 /T1 nR=p2 v2 /T2 p1 v1 /T1=p2 v2 /T2 Т2 = p1 v1 / (T1 p2 v2 ) подставляем значения не понял температура -13С или +13С Температуру переведем в Кельвины, остальное можно не менять Т2= 0,8*10/5 *250 / (-13 +273) *1,6*10/5*300 ====>берем калькулятор :)