фрази, протилежні за змістом
Экономика
фрази, протилежні за змістом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прислів"я. Більше діла - менше слів. Маленька праця краще за велике безділля. Праця чоловіка годує, а лінь марнує. Хочеш більше знати-треба менше спати.
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