решить уравнение :407+Х *3 =1080
Математика
решить уравнение :407+Х *3 =1080
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
407+Х*3=1080 3*Х=1080-407 3*Х=673 Х=673/3 Х=224,33
Гость:
407+3x=1080 3x=673 x=224,(3)
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