сложные органические вещества ,состоящие из углерода,водород и кислорода,подобно сахару ,вступает в реакцию горения,приведите уравнение реакции горения глюкозы С6Н12О6

Химия
сложные органические вещества ,состоящие из углерода,водород и кислорода,подобно сахару ,вступает в реакцию горения,приведите уравнение реакции горения глюкозы С6Н12О6
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С6Н12О6 +6O2= 6CO2+6H2O
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