сложные органические вещества ,состоящие из углерода,водород и кислорода,подобно сахару ,вступает в реакцию горения,приведите уравнение реакции горения глюкозы С6Н12О6

Химия

сложные органические вещества ,состоящие из углерода,водород и кислорода,подобно сахару ,вступает в реакцию горения,приведите уравнение реакции горения глюкозы С6Н12О6

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