Сочинить диалог на тему:разговор друзей

Экономика
Сочинить диалог на тему:разговор друзей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Привет,Андрей! -Привет,Паша! -Как у тебя дела? -У меня всё хорошо,а ты как? -У меня всё отлично.Спасибо что спросил -НЕ за что.Пойдёшь сегодня гулять? -Да,конечно.А во сколько? -В 5 часов. -Хорошо.Ладно пока. Пока.Встретимся на улице -Хорошо.
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