Ребята уже посадили 5/8 деревьев. Сколько деревьев должно быть на аллее, и сколько ещё осталось посадить.

Математика

Ребята уже посадили 5/8 деревьев. Сколько деревьев должно быть на аллее, и сколько ещё осталось посадить.

Автор: Гость