Ребята уже посадили 5/8 деревьев. Сколько деревьев должно быть на аллее, и сколько ещё осталось посадить.

Математика
Ребята уже посадили 5/8 деревьев. Сколько деревьев должно быть на аллее, и сколько ещё осталось посадить.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8/8-5/8=3/8 деревьев оталось посадить 5+3=8 деревьев должно быть на аллее 
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