В 60 г воды растворились 60 г сахара. Какова массовая доля сахара в полученном растворе????????????????

Гость: Гость:

1.Найдем массу раствора: m(раствора)=m(H2O) + m(сахара)=60 + 60 =120 г 2. Отношение массы растворенного вещества к массе всего раствора и есть массовая доля: w(сахара)= m(сахара)/m(раствора)=60/120=0,5 или 50%