В 60 г воды растворились 60 г сахара. Какова массовая доля сахара в полученном растворе????????????????

Химия
В 60 г воды растворились 60 г сахара. Какова массовая доля сахара в полученном растворе????????????????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60г + 60г = 120г. 60/120г = [latex]\frac{1}{2}[/latex]   Ответ: [latex]\frac{1}{2}[/latex]
Гость:
1.Найдем массу раствора:  m(раствора)=m(H2O) + m(сахара)=60 + 60 =120 г 2. Отношение массы растворенного вещества к массе всего раствора и есть массовая доля: w(сахара)= m(сахара)/m(раствора)=60/120=0,5 или 50%
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