Два точечных заряда Q1 = 40нКл и Q2= 10нКл расположены на расстоянии l=18 см. На каоком расстоянии x (в см) от второго заряда находится точка, напряженность электрического поля в которой равна нулю.

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Так как заряды одноименные и положительные, искомая точка должна находиться на линии, соединяющей оба заряда - между ними. Пусть х - расстояние до второго заряда. Тогда (а-х) = расстояние до первого заряда. Модули напряженности полей от обоих зарядов должны быть равны, чтобы векторная сумма напряженностей равнялась 0. (kQ1)/(a-x)^2 = (kQ2)/x^2 Так как первый заряд в 4 раза больше второго: 4x^2 = (18 - x)^2 3x^2 + 36x - 324 = 0 x^2 + 12x - 108 = 0 x1 = 6, x2 = -18 (не подходит по смыслу). Ответ: 6 см.