cоставить 5 предложений в котором обощающее слово стоит впереди однородных!!!! и 5 предложений в котором обощающее слово стоит после однородных членов 

Гость: Гость:

В лесу летают разные птицы: скворцы, воробьи, вороны и синицы. В коробке были разноцветные мелки: красные, зелёные, синие и белые. В днекнике есть много оценок: девятки, восьмёрки, десятки и семёрки. На полке лежит разная одежда: юбки, майки, шорты и брюки. В буфете можно найти много сладкого: печенье, конфеты, леденцы и жвачки. Тетради по географии, математике и истории лежат у меня в рюкзаке. Карандаши, ручки, точилки и ластики есть в моём пенале. Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый - цвета радуги. До, ре, ми, фа, соль, ля, си - ноты гаммы. Тюльпаны, гвоздики, зозы и астры растут на моей клумбе. Составляла сама)))