cоставить 5 предложений в котором обощающее слово стоит впереди однородных!!!! и 5 предложений в котором обощающее слово стоит после однородных членов
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cоставить 5 предложений в котором обощающее слово стоит впереди однородных!!!! и 5 предложений в котором обощающее слово стоит после однородных членов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В лесу летают разные птицы: скворцы, воробьи, вороны и синицы. В коробке были разноцветные мелки: красные, зелёные, синие и белые. В днекнике есть много оценок: девятки, восьмёрки, десятки и семёрки. На полке лежит разная одежда: юбки, майки, шорты и брюки. В буфете можно найти много сладкого: печенье, конфеты, леденцы и жвачки. Тетради по географии, математике и истории лежат у меня в рюкзаке. Карандаши, ручки, точилки и ластики есть в моём пенале. Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый - цвета радуги. До, ре, ми, фа, соль, ля, си - ноты гаммы. Тюльпаны, гвоздики, зозы и астры растут на моей клумбе. Составляла сама)))
Гость:
1.На столе лежат учебники: литература, история, география. 2.В зоопарке Вася видел животных: зебру, жирафа, медведя, слона.3. В шкафу хранится посуда: тарелки, чашки, вилки, ложки.4. В магазине продают продукты: молоко, сыр, йогурты. 5. В лесу растут деревья: березы, клёны, рябины. 1. В вазе стоит букет из ромашек, васильков, клевера - красивых полевых цветов. 2. В распространенном предложении есть обстоятельство, дополнение,определение - второстепенные члены предложения. 3. На ковре лежали кубики, машинки, куклы - игрушки ребенка. 4. Диван, стол, шкаф, стул - эта мебель стоит у каждого дома. 5. Ёль, сосна, пихта - эти деревья растут в хвойном лесу.
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