Обезьянка внимательно наблюдала, как я кладу в карман конфету или кусочек сахара. Стоило мне отвернуться, как она быстро вытащила сладости. Помогите пожалуйста найти подлежащее и сказуемое.
Русский язык
Обезьянка внимательно наблюдала, как я кладу в карман конфету или кусочек сахара. Стоило мне отвернуться, как она быстро вытащила сладости. Помогите пожалуйста найти подлежащее и сказуемое.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обезьянка наблюдала.Я кладу.Стоило отвернуться (без подлежащего).Она вытащила.
Гость:
Обезьянка наблюдала, как я кладу. Стоило отвернуться (подлежащее отсутствует), как она вытащила.
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