Обезьянка внимательно наблюдала, как я кладу в карман конфету или кусочек сахара. Стоило мне отвернуться, как она быстро вытащила сладости. Помогите пожалуйста найти подлежащее и сказуемое.

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Обезьянка внимательно наблюдала, как я кладу в карман конфету или кусочек сахара. Стоило мне отвернуться, как она быстро вытащила сладости. Помогите пожалуйста найти подлежащее и сказуемое.

Автор: Гость