почему центры одомашнивания животных совпадают с центрами происхождения культурных растений?

Биология
почему центры одомашнивания животных совпадают с центрами происхождения культурных растений?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
культурные растения становились кормами для животных а также при одомашнивании приходилось кормить животных и выращивать растения у своего жилища---заниматься отбором--лучшее себе и на семена--похуже животному
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