арифметическая прогрессия а в n степени задана условием а= 9 - 3n. найдите сумму первых восьми членов прогрессии.
Алгебра
арифметическая прогрессия а в n степени задана условием а= 9 - 3n. найдите сумму первых восьми членов прогрессии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а1=9-3=6 а2=9-6=3 d=3-6=-3 S8=(2a1+d(n-1))/2*n=(12-21)/2*8=-36
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