арифметическая прогрессия а в n степени задана условием а= 9 - 3n. найдите сумму первых восьми членов прогрессии.

Алгебра

арифметическая прогрессия а в n степени задана условием а= 9 - 3n. найдите сумму первых восьми членов прогрессии.

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