Составте формулы веществ : серная кислота , кремневая кислота.Распределите эти вещества по группам:Растворимые,нерастворимые,малорастворимые.
Химия
Составте формулы веществ : серная кислота , кремневая кислота.Распределите эти вещества по группам:Растворимые,нерастворимые,малорастворимые.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
h2so4- серная кислота h2sio3-кремниевая,малораст
Гость:
серная кислота, растворимая- [latex]H_2SO_4[/latex] кремниевая кислота, нерастворимая- [latex]H_2SiO_3[/latex]
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