Сочинить четверостишие о зиме используя рифмы: рождество,колдовство, проказник, праздник. или много, шаль, дорога, вдаль.
Литература
Сочинить четверостишие о зиме используя рифмы: рождество,колдовство, проказник, праздник. или много, шаль, дорога, вдаль.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очень хорошо в рождество Помогает всем нам колдовство Очень большой проказник Этот веселый праздник
Гость:
снега на улице много предстоит нам дальняя дорога мама положит в сумку мне шаль долго будет смотреть она вдаль...
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