Во вторник в ателье сшили 19 одинаковых курток, а в среду- 17 таких же курток. Всего на них израсходовали 72 м. ткани. Сколько метров ткани израсходовали в каждый из этих дней.

Математика

Во вторник в ателье сшили 19 одинаковых курток, а в среду- 17 таких же курток. Всего на них израсходовали 72 м. ткани. Сколько метров ткани израсходовали в каждый из этих дней.

Автор: Гость