Во вторник в ателье сшили 19 одинаковых курток, а в среду- 17 таких же курток. Всего на них израсходовали 72 м. ткани. Сколько метров ткани израсходовали в каждый из этих дней.
Математика
Во вторник в ателье сшили 19 одинаковых курток, а в среду- 17 таких же курток. Всего на них израсходовали 72 м. ткани. Сколько метров ткани израсходовали в каждый из этих дней.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19+17=36(к) всего 72:36=2(м) на одну куртку 19*2=38(м) во вторник 17*2=34(м)в среду
Гость:
Краткое условие: Во вторник-19 к В среду-17 к Израсходовали-72 м Решение: 1)17+19=36(к)-сшили за 2 дня 2)72:36=2(м)-на пошив 1-ой куртки 3)19x2=38(м)-израсходовали во вторник 4)17х2=34(м)-израсходовали в среду Ответ:38 м, 34м.
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