приставка в слове отопление, дождливый , и так далее
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приставка в слове отопление, дождливый , и так далее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с слове отопление, приставка -о-, корень топить в слове дождливый нет приставки, тк. -дожд- это корень
Гость:
В слове отопление, приставка -о-, корень топ в слове дождливый приставки НЕТ, -дожд- это корень
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