Автомобиль рассчитан на четырёх пассажиров, а в четырёх микроавтобусах можно поместить 48 пассажиров.Во сколько раз вместимость микроавтобуса больше?

Математика

Автомобиль рассчитан на четырёх пассажиров, а в четырёх микроавтобусах можно поместить 48 пассажиров.Во сколько раз вместимость микроавтобуса больше?

Автор: Гость