Автомобиль рассчитан на четырёх пассажиров, а в четырёх микроавтобусах можно поместить 48 пассажиров.Во сколько раз вместимость микроавтобуса больше?
Математика
Автомобиль рассчитан на четырёх пассажиров, а в четырёх микроавтобусах можно поместить 48 пассажиров.Во сколько раз вместимость микроавтобуса больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)48:4=12(ч)-в одном микроавтобусе 2)12:4=3(р)-вместимость микроавтобуса больше
Гость:
1) 48:4=12 (п.) - вмещает микроавтобус 2) 12:4=3 (р.) Ответ: вместимость микроавтобуса больше вместимости автомобиля в 3 раза.
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