в пятом класе учеца 32 ученика ,из них 7 учеников написали контрольною ро работу по матем на 12 балав .какую часть они саставили

Математика
в пятом класе учеца 32 ученика ,из них 7 учеников написали контрольною ро работу по матем на 12 балав .какую часть они саставили
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
семь тридцать вторых, т.к. что бы найти часть от общего надо часть поделить на все!
Гость:
7/32,а про 1 2 баллов -это просто к слову при нахождени сколько одно число составляет от второго,мы делим это число на второе
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