Железо массой 11,2г нагрели с серой массой 3, 2г. Рассчитайте массу образовавшегося сульфида железа FeS. Какое из взятых веществ останется неизрасходованным?
Химия
Железо массой 11,2г нагрели с серой массой 3, 2г. Рассчитайте массу образовавшегося сульфида железа FeS. Какое из взятых веществ останется неизрасходованным?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача на избыток и недостаток.Когда встречаются такие задачи нужно выяснить какое из веществ было взято в избытке,а какое в недостатке.По веществу,которое в недостатке решают эти задачи. 1)Напишем уравнение реакции: 11,2г 3,2 г х г Fe + S ===========> FeS M=56г/моль 32г/моль 88г/моль m= 56 г 32 г 88 г Чтобы узнать какое в-во в избытке или недостатке нужно данную по условию массу разделить на мольную массу,т.е.: n(Fe)=11,2/56= 0,2 моль n(S)= 3,2/32=0,1 моль Видно что Fe взят в избытке,поэтому мы реашем нашу задачу по S. 2)Из уравнение реакции составляем пропорцию: 3,2/32= x/88 Выводим x=3,2*88/32=8,8 г Ответ:8,8 г.Неизрасходованным останется Fe(т.к. он был взят в избытке)
Гость:
11,2 г,х г 3,2 г у г Fe + S = FeS 56 г 32 г 88 г 1. Определим,какое из веществ прореагирует полностью,приняв массу одного за Х,например массу железа(так удобней,все хорошо сокращается при расчетах): для полного взаимодействия 56 г железа необходимо 32 г серы,а для -- // -- х г___________________3,2 г, откуда х=56*3,2/32=5,6 г 2. Так как получается 5,6 г,а по условиям задачи дано 11,2 г,то часть железа останется неизрасходованным(это первый ответ),то расчеты массы сульфида ведем по массе полностью(без остатка) прореагировавшей серы: при взаимодействии 32 г серы образуется 88 г сульфида,а при -- // -- 3,2 г______________у г, откуда у=3,2*88/32=8,8 г(это второй ответ)
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