составьте несколько предложений с разделительным мягким знаком

На улице вьюга. В мультфильме героем был Пьеро. Мьяна- это страна.

Гость: Гость:

Любишь браниться - люби и помириться. Будь готов защитить слабого,помочь старому. Умей вырастить цветы посадить дерево. Хорошо на свете жить,с ясным солнышком дружить. Лучше промолчать, чем плохим словом обидеть.