составьте несколько предложений с разделительным мягким знаком

Русский язык
составьте несколько предложений с разделительным мягким знаком
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На улице вьюга. В мультфильме героем был Пьеро. Мьяна- это страна. 
Гость:
  Любишь браниться - люби и помириться. Будь готов защитить слабого,помочь старому. Умей вырастить цветы посадить дерево. Хорошо на свете жить,с ясным солнышком дружить. Лучше промолчать, чем плохим словом обидеть.
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