придумать три различные четырехзначные числа,в которых отсутствуют разрядные сотни??

Математика
придумать три различные четырехзначные числа,в которых отсутствуют разрядные сотни??
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4062 3058 4075 ответ  4062 3058 4075
Гость:
ОТВЕТ:1023,2069,4025...      
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Железо массой 11,2г нагрели с серой массой 3, 2г. Рассчитайте массу образовавшегося сульфида железа FeS. Какое из взятых веществ останется неизрасх...
Ответить
Русский язык
составьте несколько предложений с разделительным мягким знаком
Ответить
Русский язык
подбери однокоренные слово с раделительным ъ или ьзнаком.ненастный
Ответить
Математика
Автомобиль рассчитан на четырёх пассажиров, а в четырёх микроавтобусах можно поместить 48 пассажиров.Во сколько раз вместимость микроавтобуса больше?
Ответить
Русский язык
приставка в слове отопление, дождливый , и так далее
Ответить