ПОМОГИТЕ СРОЧНО ОЧЕНЬ ПЛИЗ!!! Анализ стихотвореня Лермонтова "Смерть Поэта" размером на листочек, очень надо завтра сдать будто это я писала!

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ПОМОГИТЕ СРОЧНО ОЧЕНЬ ПЛИЗ!!! Анализ стихотвореня Лермонтова "Смерть Поэта" размером на листочек, очень надо завтра сдать будто это я писала!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
    Стихотворение «Смерть поэта» состоит из двух частей. Первая часть – элегия, а вторая – сатира. В этом стихотворении Лермонтов обвиняет в смерти Пушкина не только Дантеса, но и всё общество. По мнению Лермонтова, причина гибели Пушкина в том, что поэт обречён на одиночество и не мог этого вынести. Он бросается в чуждый ему мир и погибает.     Пушкин погиб, потому что «Восстал он против мнений света…». Светское общество не понимает «его свободный, смелый дар».    В первой части стихотворения Лермонтов несколько строк берёт у других писателей и немного их изменяет.     Вторая часть стихотворения – это ответ на суждения тех, кто оправдывал убийц поэта  Вторая часть наполнена антитезами, иллюстрирующими невозможность понимания между поэтом и "светом", толпой. В первой части автор взывал к толпе, теперь обращается к поэту. По своему жанру стихотворение «Смерть поэта» представляет собой смелое сочетание элегии с сатирой, впервые встречающееся в русской поэзии.«Смерть поэта» — это речь общественного обвинителя, новый образец политической лирики, отличающийся точностью и ясностью языка. Стихи поражают богатством интонации и с предельной убедительностью передают волнующие поэта мысли и чувства. Голос Лермонтова то дрожит от сдерживаемого негодования, то полон презрения, его речь то звучит грустно — лирически, то наполнена негодованием.
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