Для получения гидроксида кальция были взяты 0,1 моль оксида кальция и 0,15 моль воды. Какое количество гидроксида кальция было получено? Какое из исходных веществ было взято в избытке?
Химия
Для получения гидроксида кальция были взяты 0,1 моль оксида кальция и 0,15 моль воды. Какое количество гидроксида кальция было получено? Какое из исходных веществ было взято в избытке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напишем уравнение реакции: CaO + H2O ===> Ca(OH)2 2)Узнаем массы веществ по формуле v=m /M m(CaO) =0,1моль*56г/моль=5,6 г m(H2O)=0,15 моль* 18г/моль=2,7 г 3)В избытке взято в-во H2O ,так как его 0,15 моль,а CaO всего 0,1 моль(CaO взят в недостатке).Задачи на избыток и недостаток решаются по тому веществу,которое взято в недостатке.Значит мы решаем задачу по CaO. 5,6 г х г CaO + H2O ===> Ca(OH)2 M=56г/моль 74г/моль m= 56 г 74г Составляем пропорцию 5,6/56=x/74 Выводим: x= 5,6*74/56=7,4 г 4)Выясняем кол-во вещества Ca(OH)2 Формула: v=m/M v(Ca(OH)2)=7,4 г/ 74 г/моль=0,1 моль. Ответ:0,1 моль;В избытке была взята вода(H2O)
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