3х(5+12х) - (6х-1)(6х+1)=2.5 х
Алгебра
3х(5+12х) - (6х-1)(6х+1)=2.5 х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15х + 36х²-(36х²+6х-6х-1)-2,5х=0 15х + 36х²- 36х²- 6х + 6х + 1- 2,5х=0 12,5х=-1 х= -1/12,5 х= - 0,08
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