Прочитай слова.Что общего у всех этих слов? В какие тематические группы они объединены? Спиши, продолжи ряд слов в каждой группе. В записанных словах подчеркни известные тебе орфограммы. 1)Серебро, пшено, молоко, ... 2)Устало...
Русский язык
Прочитай слова.Что общего у всех этих слов? В какие тематические группы они объединены? Спиши, продолжи ряд слов в каждой группе. В записанных словах подчеркни известные тебе орфограммы. 1)Серебро, пшено, молоко, ... 2)Усталость, смелость, ... 3)Студенчество, молодеж, ... Пожалуйста сделайте плиииз!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1серебро, пшено,молоко-средний род- второе склонение- окончание о- множественного числа нет,-только в единственном числе употребляются многие существительные, которые обозначают различные вещества: золото, молоко 2)Усталость, смелость, -женский род -третье склонение-суффикс абстрактных существительных -ость-нулевое окончание -характер или состояние3 Студенчество, молодежь -Собирательные существительные обозначают совокупность лиц или предметов как неделимое целое: молодёжь, неизменяемость по числам, наличие у них только формы единственного числа, неспособность сочетаться с количественными числительными.
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