Сочинение на тему : "Что я принимаю и что не принимаю в сегодняшней культуре"

Гость: Гость:

В сегоднящней культуре мне нравятся новые традиции , и не такие новые.. Например отмечать новый год, 23 февраля, 8 марта и прочие важные торжества. Есть много всего достопримичательного в сегодняшней культуре и все перечислять будет очень долго. Однако мне не нравится современный язык, он портит впечатление о России. Новые привычки жителей России меня также очень волнуют . И я с нетерпением жду завтрашнюю культуру, когда все плохое изменится.