Для сжатия кальция количеством вещества 0,2 моль был взят кислород количеством вещества 0,1 моль. Какое количество оксида кальция образуется в результате реакции? Дано ли в условии задачи избыточное количество какого - нибудь в...

Химия
Для сжатия кальция количеством вещества 0,2 моль был взят кислород количеством вещества 0,1 моль. Какое количество оксида кальция образуется в результате реакции? Дано ли в условии задачи избыточное количество какого - нибудь вещества?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 0,2 моль       0,1 моль,х         у моль  2Ca        +      O2        =      2CaO 2 моль           1 моль          2 моль  1.Определим,какое из исходных веществ прореагирует полностью(без остатка),приняв массу одного за Х(например,кислорода),получим:  Для полного взаимодействия 2 моль кальция необходимо 1 моль кислорода,а  для  --  //  --                         0,2 моль__________________х моль, откуда х=0,2*1/2=0,1 моль.Так как полученный результат совпал из данными по условиям задачи,то оба исходных вещества прореагируют без остатка(вот вам первый ответ-нет ни одного вещества в избытке)  2.В таком случае без разницы через данные какого вещества находить количество(массу,объем и т.д.) продукта:  при взаимодействии 2 моль кальция образуется 2 моль оксида,а  при  --  //  --           0,2 моль________________у моль, откуда  у=0,2*2/2=0,2 моль(второй ответ). Извините,Сашенька,я не понял,что необходимо найти:количество вещества(то,что я нашел) или количество(в смысле массу).Если массу,то попробуйте решить сами,подставив в уравнение вместо молей граммы(массу) и вверху,и внизу оксида кальция(ответ должен получится 11,2 г).Попробуйте!Искренне желаю удачи и успехов!
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