в трапеции ABCD (AD и BC) основания диагонали пересекаются в точке O ,AD=12 см,BC=4 см.найдите площадь треугольника BOC если площадь треугольника AOD равна 45 см
Геометрия
в трапеции ABCD (AD и BC) основания диагонали пересекаются в точке O ,AD=12 см,BC=4 см.найдите площадь треугольника BOC если площадь треугольника AOD равна 45 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
треугольники подобны с коэффициентом 4/12=1/3 площади относятся как квадрат коэффициента подобия ,значит площадь треугольника BOC=45/9=5 ответ:5
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