в трапеции ABCD (AD и BC) основания диагонали пересекаются в точке O ,AD=12 см,BC=4 см.найдите площадь треугольника BOC если площадь треугольника AOD равна 45 см

Геометрия

в трапеции ABCD (AD и BC) основания диагонали пересекаются в точке O ,AD=12 см,BC=4 см.найдите площадь треугольника BOC если площадь треугольника AOD равна 45 см

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