1)Определить какое из двухзначных чисел имеет наибольшую сумму цифр 2)Пользователь ввёл двузнч числа.Поменяйте цифры данного числа местами 3)Проверить есть ли в трёхзначном числе два одинаковых цифры

1) var a, b: integer; begin readln(a, b); if (a div 10 + a mod 10) > (b div 10 + b mod 10) then writeln('сумма цифр ', a, ' больше') else writeln('сумма цифр ', b, ' больше'); end. 2) var a: integer; begin readln(a); writeln((a mod 10) * 10 + a div 10); end. 3) var a: integer; begin readln(a); if ((a div 100) = (a mod 100) div 10) or ((a div 100) = (a mod 10)) or ((a mod 100) div 10 = (a mod 10)) then writeln('есть 2 одинаковые цифры') else writeln('нет 2-х одинаковых цифр'); end.