1)Определить какое из двухзначных чисел имеет наибольшую сумму цифр 2)Пользователь ввёл двузнч числа.Поменяйте цифры данного числа местами 3)Проверить есть ли в трёхзначном числе два одинаковых цифры

Экономика

1)Определить какое из двухзначных чисел имеет наибольшую сумму цифр 2)Пользователь ввёл двузнч числа.Поменяйте цифры данного числа местами 3)Проверить есть ли в трёхзначном числе два одинаковых цифры

Автор: Гость