укажите особенность реакции замещения с участием органических соединений по сравнению с реакциями замещения, протекающими с неорганическими веществами

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Характерным отличием в реакциях замещения есть то,в таких реакциях с неорганическими веществами,как правило,одним из продуктов есть простое вещество:CuO + H2 = Cu + H2O; с органическими,в большинстве случаев,одни сложные: CH4 + Cl2 = CH3Cl + HCl