Желтая морская свинка при скрещивании с белой дает кремовых потомков. Скрещивание кремовых свинок между собой дало 26 желтых, 22 белых и 50 кремовых. Почему? Определить генотипы всех членов семьи.

Биология

Желтая морская свинка при скрещивании с белой дает кремовых потомков. Скрещивание кремовых свинок между собой дало 26 желтых, 22 белых и 50 кремовых. Почему? Определить генотипы всех членов семьи.

Автор: Гость