Желтая морская свинка при скрещивании с белой дает кремовых потомков. Скрещивание кремовых свинок между собой дало 26 желтых, 22 белых и 50 кремовых. Почему? Определить генотипы всех членов семьи.
Биология
Желтая морская свинка при скрещивании с белой дает кремовых потомков. Скрещивание кремовых свинок между собой дало 26 желтых, 22 белых и 50 кремовых. Почему? Определить генотипы всех членов семьи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АА-желтые Аа-кремовые аа-белые значит АА х аа получились Аа кремовые Аа х Аа получились АА:2Аа:аа, то есть 26:50:22 примерно 1:2:1
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