Составьте предложения с устойчивыми сочетаниями слов и то и сё ни то ни сё и так и сяк и там и сям ни рыба ни мясо ни свет ни заря ни дать ни взять

Гость: Гость:

Новое кресло было ни то ни сё Я и так и сяк пытался поднять эту сумку Мы с моими друзьями и там и сям искали мои носки Петя сказал что Олино новое платье ни рыба ни мясо Ни свет ни зарь я каждый день просыпаюсь в школу Он был такой худой , прям ни дать ни взять