Составьте предложения с устойчивыми сочетаниями слов и то и сё ни то ни сё и так и сяк и там и сям ни рыба ни мясо ни свет ни заря ни дать ни взять

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Составьте предложения с устойчивыми сочетаниями слов и то и сё ни то ни сё и так и сяк и там и сям ни рыба ни мясо ни свет ни заря ни дать ни взять
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Новое кресло было ни то ни сё Я и так и сяк пытался поднять эту сумку Мы с моими друзьями и там и сям искали мои носки Петя сказал что Олино новое платье ни рыба ни мясо Ни свет ни зарь я каждый день просыпаюсь в школу Он был такой худой , прям ни дать ни взять  
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