Зробити звуко-буквенний аналiз слiв: дзвоник, дзюрчить

Гость: Гость:

Дзвоник - дзво-ник,7б.,7 зв., 2 скл. д [д] - приг., тв., дзв. з [з] - приг., тв., дзв. в [в] - приг., тв., дзв. о[о] - гол., нагол. н[н] - приг., тв., дзв. и[и] - гол., ненагол. к[к] - приг., тв., глух Дзюрчить - дзюр-чить,8 б.,7 зв., 2 скл. д [д] - приг.,тв., дзв. з[з/] - приг., м як., дзв. ю [у] - гол., ненагол. р[р] - приг., тв., дзв. ч[ч] - приг., тв., гл. и [и] - гол., нагол. т [т/] - приг., м як., глух. ь[-]