4 бутылки воды весят 3 кг. Сколько весят 68 таких бутылок воды?
Математика
4 бутылки воды весят 3 кг. Сколько весят 68 таких бутылок воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3кг-3000г 1) 3000:4=750г=0,75кг-весит одна бутылка 2)68*0,75=51(кг)-вест 68 бутылок
Гость:
1) 3/4=0,75 кг - весит 1 бут. 2)68*075=51 кг Ответ: 51 кг весит 68 бутылок воды
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Биология
Желтая морская свинка при скрещивании с белой дает кремовых потомков. Скрещивание кремовых свинок между собой дало 26 желтых, 22 белых и 50 кремовы...