4 бутылки воды весят 3 кг. Сколько весят 68 таких бутылок воды?

Математика
4 бутылки воды весят 3 кг. Сколько весят 68 таких бутылок воды?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3кг-3000г  1)  3000:4=750г=0,75кг-весит одна бутылка    2)68*0,75=51(кг)-вест 68 бутылок
Гость:
1) 3/4=0,75 кг - весит 1 бут. 2)68*075=51 кг Ответ: 51 кг весит 68 бутылок воды 
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