Написати діалог на тему " пам'ятки історії та культури"

Қазақ тiлi
Написати діалог на тему " пам'ятки історії та культури"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Куди сьогодні підемо? -У музей Пирогово. -А що там цікавого? -Ти що не знаєш? -Ні -Там є пам'ятки історії та культури а саме:старі хати.старовиннігончарні вироби.... -Це дуже цікаво я із задоволенням піду з тобою.   
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От причала A до причала B и обратно туристы плыли по реке на лодке. На весь путь они затратили меньше 3 ч 30 мин. Скорость лодки в стоячей воде 5 к...
Ответить
Химия
вычислите объем(н.у.),который займут 132 кг оксида углерода(4)вычислите число молекул газа и атомов каждого вида,содержащееся в этом объеме.
Ответить
Математика
У Иры 126 открыток.Это на 14 открыток меньше,чем у её сестры.Все открытки девочки расклеили в 3 альбома.В первый альбом они поместили 96 открыток, ...
Ответить
Химия
определите массовую долю примесей в технической сере, если из 100г ее получили 105г сульфида аллюминия
Ответить
Русский язык
Составьте предложения с устойчивыми сочетаниями слов и то и сё ни то ни сё и так и сяк и там и сям ни рыба ни мясо ни свет ни заря ни дать ни взять
Ответить