Написати діалог на тему " пам'ятки історії та культури"

Гость: Гость:

- Куди сьогодні підемо? -У музей Пирогово. -А що там цікавого? -Ти що не знаєш? -Ні -Там є пам'ятки історії та культури а саме:старі хати.старовиннігончарні вироби.... -Це дуже цікаво я із задоволенням піду з тобою.