Написати діалог на тему " пам'ятки історії та культури"
Қазақ тiлi
Написати діалог на тему " пам'ятки історії та культури"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Куди сьогодні підемо? -У музей Пирогово. -А що там цікавого? -Ти що не знаєш? -Ні -Там є пам'ятки історії та культури а саме:старі хати.старовиннігончарні вироби.... -Це дуже цікаво я із задоволенням піду з тобою.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От причала A до причала B и обратно туристы плыли по реке на лодке. На весь путь они затратили меньше 3 ч 30 мин. Скорость лодки в стоячей воде 5 к...
Химия
вычислите объем(н.у.),который займут 132 кг оксида углерода(4)вычислите число молекул газа и атомов каждого вида,содержащееся в этом объеме.
Математика
У Иры 126 открыток.Это на 14 открыток меньше,чем у её сестры.Все открытки девочки расклеили в 3 альбома.В первый альбом они поместили 96 открыток, ...
Химия
определите массовую долю примесей в технической сере, если из 100г ее получили 105г сульфида аллюминия